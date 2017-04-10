 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана будет экстрадирован на родину

    23-летний азербайджанец с августа 2016 года разыскивался по каналам Интерпола за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали в Уфе гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", 23-летний азербайджанец с августа 2016 года разыскивался по каналам Интерпола за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

    После совершения преступления в сентябре 2015 года мужчина покинул территорию Азербайджана и приехал в Уфу, где в ноябре был поставлен на миграционный учет до января 2016-го. После объявления в международный розыск срок регистрации он не продлил и стал скрываться от правосудия.

    В настоящее время проходит процедура экстрадиции задержанного на родину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi