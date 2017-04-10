Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана будет экстрадирован на родину

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали в Уфе гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", 23-летний азербайджанец с августа 2016 года разыскивался по каналам Интерпола за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

После совершения преступления в сентябре 2015 года мужчина покинул территорию Азербайджана и приехал в Уфу, где в ноябре был поставлен на миграционный учет до января 2016-го. После объявления в международный розыск срок регистрации он не продлил и стал скрываться от правосудия.

В настоящее время проходит процедура экстрадиции задержанного на родину.