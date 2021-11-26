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Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве 17:09
Происшествия
26 ноября 2021 г. 17:28
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве
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На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Офисом генерального прокурора Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мовсумова Мовсума Вагиф оглы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

М.Мовсумов подозревается в совершении мошенничества в крупном размере. В связи с этим, Главным следственным управлением МВД Азербайджана было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В мае 2021 года он был арестован на территории Украины.

Сегодня М.Мовсумов в сопровождении Спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста доставлен из Украины в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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