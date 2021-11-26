Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

17:09

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана Офисом генерального прокурора Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Мовсумова Мовсума Вагиф оглы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

М.Мовсумов подозревается в совершении мошенничества в крупном размере. В связи с этим, Главным следственным управлением МВД Азербайджана было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В мае 2021 года он был арестован на территории Украины.

Сегодня М.Мовсумов в сопровождении Спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста доставлен из Украины в Азербайджан.