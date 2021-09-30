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Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса

Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса Скончался экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов, находившийся под стражей.
Происшествия
30 сентября 2021 г. 11:14
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Рафаэл Джабраилов

Скончался экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов, находившийся под стражей.

Об этом Report сообщили родственники покойного.

Экс-депутат скончался в лечебнице Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Бывший депутат парламента III, IV и V созывов Джабраилов обвинялся в мошенничестве с нанесением ущерба в крупном размере.

В ходе предварительного следствия, начатого главным управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Джабраилов, злоупотребив служебным положением, получил в качестве взятки денежные средства в размере 240 тысяч манатов.

Джабраилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Потерпевшим по делу проходил бизнесмен Исфандияр Ахундов, известный как "Исфандияр Шарурский".

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Версия на азербайджанском языке Həbsdə olan sabiq deputat Rafael Cəbrayılov koronavirusdan ölüb

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