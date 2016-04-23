Находившиеся на горящем в Каспии танкере члены экипажа эвакуированы

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Все находившиеся на горящем в Каспийском море танкере 18 человек эвакуированы проходящим мимо судном.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал представитель Южного регионального центра МЧС.

"По готовности из Ростова вылетит самолет Бе-200 Южного авиационно-спасательного центра МЧС", - отметил представитель МЧС.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в результате пожара один человек погиб.

Напомним, ЧП произошло приблизительно в 800 километрах от Астрахани в территориальных водах Туркменистана в Каспийском море.