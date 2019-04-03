В Азербайджане наехавший на супругу водитель пытался покончить с собой

В Гяндже 59-летний мужчина пытался совершить суицид после того, как наехал на автомобиле на жену.

Как сообщает западное бюро Report, проживающий в поселке Мехсети Эльдар Исмаил оглу Аббасов 1960 г.р. пытался покончить жизнь самоубийством, выпив уксусную кислоту.

По предварительной информации, причиной послужил его конфликт с супругой.

Так, Э.Аббасов наехал на автомобиле марки "ВАЗ" на свою жену Севиндж Амир гызы Аббасову 1968 г.р., причинив ей различные травмы.

Позже он предпринял попытку суицида.

Супруги были госпитализированы.

По факту ведется расследование.