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    Полиция Украины опровергла перестрелку между гражданами Азербайджана и Афганистана

    Алла Марченко: Был незначительный словесный конфликт между молодежью, который они сами и уладили

    Киев. 3 июля. REPORT.AZ/ Перестрелки с участием граждан Азербайджана в Одессе не было, эта информация СМИ не соответствует действительности. 

    Об этом украинскому бюро Report заявила глава пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

    "Вечером 2 июля был вызов патрульных на площадь Независимости с сообщением о стрельбе. По прибытию экипажа патрульной полиции не было обнаружено никаких следов стрельбы, оружия или драки. Был незначительный словесный конфликт между молодежью, который они сами и уладили", - заявила Марченко.

    По словам главы пресс-службы патрульной полиции Одессы, журналисты решили "приукрасить" информацию о конфликте.

    Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе произошла перестрелка между гражданами Азербайджана и Афганистана. 

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