Полиция Украины опровергла перестрелку между гражданами Азербайджана и Афганистана

Киев. 3 июля. REPORT.AZ/ Перестрелки с участием граждан Азербайджана в Одессе не было, эта информация СМИ не соответствует действительности.

Об этом украинскому бюро Report заявила глава пресс-службы патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

"Вечером 2 июля был вызов патрульных на площадь Независимости с сообщением о стрельбе. По прибытию экипажа патрульной полиции не было обнаружено никаких следов стрельбы, оружия или драки. Был незначительный словесный конфликт между молодежью, который они сами и уладили", - заявила Марченко.

По словам главы пресс-службы патрульной полиции Одессы, журналисты решили "приукрасить" информацию о конфликте.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе произошла перестрелка между гражданами Азербайджана и Афганистана.