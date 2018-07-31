Начинается судебный процесс над лицами, похитившими 70 тысяч манат из дома азербайджанской спортсменки

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в совершении кражи из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Report, материалы по делу переданы на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано на исполнение судье Азаду Маджадову. Подготовительное судебное заседание состоится 6 августа.

Напомним, что в сентябре минувшего года из квартиры профессиональной тхэквондистки, призера чемпионатов мира и Европы Фариды Азизовой в Ясамальском районе был похищен сейф, в котором хранилось 70 тыс. манатов.

Спустя несколько месяцев были арестованы житель Гянджи Ниджат Исрафилов и Наргиз Фараджова, похитившие из дома спортсменки сейф с 35 тыс. манатами и 18,8 тыс. долларами. Как оказалось, Н.Исрафилов состоял в любовной связи с подругой Ф.Азизовой. Похитители были задержаны сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП. Они обвиняются по статье 177.3.2. УК Азербайджана.