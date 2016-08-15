Судебное заседание по делу Джахангира Гаджиева и остальных 7 лиц отложено - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Затем процесс был отложен из-за неявки в суд адвоката обвиняемого Ибрагима Гусейнова.

Процесс состоится 17 августа.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев и остальные 7 человек обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.