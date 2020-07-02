Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа

Предварительное следствие по уголовному делу Надилы Оруджевой завершено

Предварительное следствие по уголовному делу обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в Закатале Надилы Оруджевой завершено.

Как сообщает Report, уголовное дело было направлено для рассмотрения в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Дата предварительного слушания по рассматриваемому судьей Билалом Мамедовым делу пока неизвестна.

Отметим, что житель Гёйгёльского района Афган Захид оглу Гусейнов 1983 года рождения был госпитализирован 25 февраля с колото-резаными ранениями в области живота.

В результате расследования выяснилось, что он был ранен жительницей Закатальского района Надилой Маариф гызы Оруджевой 1973 года рождения, с которой мужчина состоял в гражданском браке.

Н.Оруджева обвиняется по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.