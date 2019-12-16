Начинается суд по делу водителя, совершившего в Сабунчи ДТП с летальным исходом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Орхана Мехтиева, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, дело отправлено на рассмотрение в Сабунчинский районный суд.

Подготовительное заседание по делу, находящемуся в производстве Миргейдара Зейналова, состоится в ближайшие дни.

Отметим, что ДТП произошло 18 октября этого года недалеко от маркета "Seyid" в поселке Забрат.

При попытке перейти дорогу автомобиль сбил Керимову Исминаз Худаяр гызы 1955 г.р.

Хотя водитель доставил женщину в больницу, спасти ее жизнь не удалось.

В отношении О.Мехтиева выдвинуто обвинение по ст. 263.2 УК.