 Наверх

Начинается суд по делу водителя, совершившего в Сабунчи ДТП с летальным исходом

Начинается суд по делу водителя, совершившего ДТП с летальным исходом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Орхана Мехтиева, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, дело отправлено на рассмотрение в Сабунчинский районный суд. 

Подготовительное заседание по делу, находящемуся в производстве Миргейдара Зейналова, состоится в ближайшие дни. 

Отметим, что ДТП произошло 18 октября этого года недалеко от маркета "Seyid"  в поселке Забрат. 

При попытке перейти дорогу автомобиль сбил Керимову Исминаз Худаяр гызы 1955 г.р.

Хотя водитель доставил женщину в больницу, спасти ее жизнь не удалось. 

В отношении О.Мехтиева выдвинуто обвинение по ст. 263.2 УК.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!