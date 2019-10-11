Начинается суд по делу родственника замминистра

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Исы Азизова, обвиняемого в совершении в Баку вооруженного инцидента.

Как сообщает Report, дело было направлено на рассмотрение в Наримановский районный суд.

Подготовительное заседание по делу, переданному в производство судьи Вусала Гурбанова, пройдет в ближайшие дни.

Отметим, что инцидент произошел в мае этого года на улице Ашуга Моллы Джумы в Наримановском районе.

Житель Баку Азизов Иса Надир оглу и находившиеся рядом с ним другие лица устроили массовую драку. Один из участников драки открыл огонь из "Винчестера".

При задержании И.Азизов оказал сопротивление сотрудникам полиции.

У задержанных изъяты ружье марки "Винчестер", два кастета, нож и обойма.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана.

Один из задержанных И.Азизов приходится родственником заместителю министра юстиции генерал-лейтенанту Махарраму Алиеву и депутату Адилю Алиеву.