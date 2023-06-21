Начинается суд по делу нарушивших госграницу Азербайджана членов армянской диверсионной группы

Завершено расследование уголовного дела по факту нарушения 26 мая диверсионной группой вооруженных сил Армении государственной границы Азербайджанской Республики.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
В ходе предварительного следствия было установлено, что являющиеся гражданами Армении военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы, незаконно пересекли охраняемую госграницу Азербайджанской Республики. В целях совершения террористического акта на территории нашей страны, они напали на военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района Азербайджанской Республики.
При задержании членов армянской диверсионной группы у Овагимяна Арутюна Юриковича был изъят автомат "Калашникова" марки АКМ и 10 патронов калибра 5,45 мм.
Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
21 июня уголовное дело было направлено на рассмотрение в Суд по тяжким преступлениям.