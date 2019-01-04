Начинается суд по делу мужчины, укравшего из офиса в Баку 3 000 манатов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вадима Седова, обвиняемого в краже из офиса в Баку 3 000 манатов.

Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены на рассмотрение в Наримановский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Вугара Гулиева.

Время подготовительного заседания суда пока не называется.

Отметим, что кража была совершена 1 августа прошлого года в Наримановском районе. Согласно официальной информации, В.Седов украл из офиса на территории района 3 000 манатов и мобильный телефон.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 16-го отделения полиции Наримановского РУП житель Баку, ранее судимый В.Седов был задержан.