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    Начинается суд по делу мужчины, укравшего из офиса в Баку 3 000 манатов

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вадима Седова, обвиняемого в краже из офиса в Баку 3 000 манатов. 

    Как сообщает Report, собранные в его отношении материалы направлены на рассмотрение в Наримановский районный суд. 

    Уголовное дело передано в производство судьи Вугара Гулиева. 

    Время подготовительного заседания суда пока не называется. 

    Отметим, что кража была совершена 1 августа прошлого года в Наримановском районе. Согласно официальной информации, В.Седов украл из офиса на территории района 3 000 манатов и мобильный телефон. 

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 16-го отделения полиции Наримановского РУП житель Баку, ранее судимый В.Седов был задержан. 

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