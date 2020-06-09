Начинается суд по делу "Лещ Тофига"

Завершено предварительное расследование по уголовному делу Алыбека Рзаханова по прозвищу "Лещ Тофиг" и членов банды, которые продавали мясо мертвых животных неизвестного происхождения.

Как сообщает Report, уголовное дело для рассмотрения направлено в Наримановский районный суд.

Подготовительное заседание под председательством судьи Самира Мамедова состоится 22 июня.

Напомним, что сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью министерства внутренних дел и специалистами Агентства продбезопасности Азербайджана были арестованы члены банды, возглавляемой Алыбеком Рзахановым по прозвищу "Лещ Тофиг".

При осмотре принадлежащих членам банды цехов, складов и тайников на территории поселка Гюздек Абшеронского района, села Халфали Сабирабадского района, Наримановского района Баку были обнаружены около 40 тонн непригодных к употреблению говядины и конины неизвестного происхождения.

Задержанным было предъявлено обвинение по статье 178.2.1 (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.