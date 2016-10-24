Начинается суд по делу члена NİDA

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Установлена дата подготовительного судебного заседания по уголовному делу члена гражданского движения NİDA Байрама Мамедова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Об этом Report сообщил адковат Эльчин Садыгов.

По его словам, предстоящее в Бакинском суде по тяжким преступлениям заседание назначено на 1 ноября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Махмуда Агаларова.

Отметим, что Б.Мамедов обвиняется по ст. 234.4.1(незаконное приобретение или хранение наркотиков в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров группой лиц или же членами организованной преступной группировки) и 234.4.3 (в крупном размере).

Согласно официальной информации, у задержанного и в его доме обнаружено и изъято более 2 кг героина.

В его отношении Хатаинским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.