Начинается суд по делу брата экс-министра внутренних дел Нахчывана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу брата экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авеза Ахмедова.
Как сообщает Report, уголовное дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Дело передано в производство судьи Самира Алиева.
Время подготовительного заседания суда объявят в ближайшие дни.
По информации, А.Ахмедов путем угроз присвоил 140 тысяч долларов двух лиц.
В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 182.3.2 (вымогательство, в целях получения имущества в крупном размере) УК.
Отметим, что брат экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авез Ахмедов был арестован в этом году. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
İsmayıl NəsibliАвтор новости