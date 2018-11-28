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    Начинается суд по делу брата экс-министра внутренних дел Нахчывана

    Уголовное дело передано в производство судьи Самира Алиева

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу брата экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авеза Ахмедова

    Как сообщает Report, уголовное дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 

    Дело передано в производство судьи Самира Алиева. 

    Время подготовительного заседания суда объявят в ближайшие дни. 

    По информации, А.Ахмедов путем угроз присвоил 140 тысяч долларов двух лиц.  

    В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 182.3.2 (вымогательство, в целях получения имущества в крупном размере) УК. 

    Отметим, что брат экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авез Ахмедов был арестован в этом году. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. 

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