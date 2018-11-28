Начинается суд по делу брата экс-министра внутренних дел Нахчывана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу брата экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авеза Ахмедова.

Как сообщает Report, уголовное дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Самира Алиева.

Время подготовительного заседания суда объявят в ближайшие дни.

По информации, А.Ахмедов путем угроз присвоил 140 тысяч долларов двух лиц.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 182.3.2 (вымогательство, в целях получения имущества в крупном размере) УК.

Отметим, что брат экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авез Ахмедов был арестован в этом году. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.