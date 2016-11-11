Начинается суд по апелляционной жалобе криминального авторитета по прозвищу "Цыган"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по апелляционной жалобе обвиняемого в России в убийстве Эльмира Мамедова на судебное решение относительно согласования его наказания с законодательством Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 15 ноября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Амира Бабаева.

Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по статьям умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он отбыл 21 год лишения свободы в России. Затем. Э.Мамедов был экстрадирован в Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено дело о согласовании его наказания с законодательством Азербайджана. На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было объявлено решение. Согласно решению, наказание Э.Мамедова было согласовано с законодательством Азербайджана, он приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире по прозвищу "Цыган".