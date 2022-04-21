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Суд рассмотрит дело жителя Хачмаза, застрелившего своего односельчанина

Суд рассмотрит дело жителя Хачмаза, застрелившего своего односельчанина Начинается суд над Наилем Маиловым, расстрелявшим в Хачмазе своего односельчанина.
Происшествия
21 апреля 2022 г. 08:43
Суд рассмотрит дело жителя Хачмаза, застрелившего своего односельчанина

Начинается суд над Наилем Маиловым, расстрелявшим в Хачмазе своего односельчанина.

Как передает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям, говорится в сообщении.

Дело будет расследоваться под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Отметим, что инцидент произошел в январе текущего года в селе Старый Хачмаз Хачмазского района.

Так, ночью житель села Н.Маилов выстрелил из дробовика в своего соотечественника Джавида Махмудова, 1989 г.р.

В отношении Маиловой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (покушение на убийство) УК.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda həmkəndlisini güllələyən şəxsin məhkəməsi başlayır

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