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Начинается суд над врачом, ударившим ножом директора клиники в Сумгайыте

Начинается суд над врачом, ударившим ножом директора клиники в Сумгайы

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Пярвиза Ибрагимова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений директору клиники в Сумгайыте.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело находится в производстве судьи Эльдара Микаилова, в ближайшие дни состоится подготовительное заседание.

Инцидент произошел в августе этого года в Сумгайыте. Директор клиники Summodern Dental Шахин Бахшалиев был госпитализирован с ножевым ранением.

Следствие установило, что во время спора, вспыхнувшего в клинике между директором и работавшим в этой же клинике врачом Пярвизом Ибрагимовым, последний нанес удары ножом Ш.Бахшалиеву.

П.Ибрагимову выдвинуто обвинение по статье 29.120.2.2. (покушение на убийство) УК АР.

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