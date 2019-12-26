Начинается суд над врачом, ударившим ножом директора клиники в Сумгайыте

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Пярвиза Ибрагимова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений директору клиники в Сумгайыте.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело находится в производстве судьи Эльдара Микаилова, в ближайшие дни состоится подготовительное заседание.

Инцидент произошел в августе этого года в Сумгайыте. Директор клиники Summodern Dental Шахин Бахшалиев был госпитализирован с ножевым ранением.

Следствие установило, что во время спора, вспыхнувшего в клинике между директором и работавшим в этой же клинике врачом Пярвизом Ибрагимовым, последний нанес удары ножом Ш.Бахшалиеву.

П.Ибрагимову выдвинуто обвинение по статье 29.120.2.2. (покушение на убийство) УК АР.