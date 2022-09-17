Начинается суд над водителем, обвиняемым в смертельном ДТП в Сабирабаде

В Сабирабаде состоится суд по делу Атабея Атабейли, обвиняемого в смерти пешехода.

В Сабирабаде состоится суд по делу Атабея Атабейли, обвиняемого в смерти пешехода.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Хаммеда Нуриева.

Подготовительное судебное заседание назначено на 30 сентября.

Отметим, что ДТП со смертельным исходом произошло в мае этого года на проспекте Гейдара Алиева в Сабирабаде.

Управляемый А.Атабейли автомобиль "ВАЗ-2107" сбил переходившую дорогу Аиду Гусейнову, которая скончалась по дороге в больницу.

A.Атабейли предъявлено обвинение по статье 263-1.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.