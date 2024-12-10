Начинается суд над руководителем Kanal13 Азизом Оруджевым

Начинается суд над руководителем интернет-телевидения Kanal13 Азизом Оруджевым.

Начинается суд над руководителем интернет-телевидения Kanal13 Азизом Оруджевым.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Сабаильский районный суд и передано в производство судьи Гюнель Самедовой.

Отметим, что Оруджев был задержан 27 ноября прошлого года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) УК АР, он был задержан в качестве подозреваемого.

28 ноября прошлого года на заседании в Сабаильском районном суде в отношении Оруджева была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже ему было предъявлено новое обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.