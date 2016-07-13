Начинается суд над сыном ​бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по уголовному делу бывшего следователя Руфата Сафарова, обвиняемого в коррупции.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Сафарова Бахруз Байрамов.

По словам адвоката, уголовное дело будет рассмотрено в Лянкаранском суде по тяжким преступлениям: "Следствие уголовного дела Руфата Сафарова проводилось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. После завершения следствия дело было направлено в Лянкаранский суд по тяжким преступлениям, так как в тот период Руфат Сафаров работал в Зардабском районе".

Б.Байрамов отметил, что предварительное подготовительное заседание в Лянкаранском суде по тяжким преступлениям назначено на 25 июля. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Асима Гаджиева.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Затем суд рассмотрел и удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.