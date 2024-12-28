Начинается суд над Рубеном Варданяном

Уголовное дело в отношении Рубена Варданяна направлено в суд.

Уголовное дело в отношении Рубена Варданяна направлено в суд.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Отмечается, что Следственным управлением СГБ проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и ее народа.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, их ознакомили с материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден Генеральным прокурором Азербайджанской Республики 28 декабря 2024 года и направлен на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Отметим, что задержанному 27 сентября 2023 года на погранично-пропускном пункте "Лачын" Р.Варданяну предъявлено обвинение по статьям 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 214-1, 218, 228, 270-1, 278, 279, 318 УК Азербайджана.