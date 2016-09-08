Начинается суд над обвиняемыми в убийстве бизнес-леди

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гюнель Гусейновой, ее двоюродного брата Ниджата Эйвазова и Джейхуна Аскерова, обвиняемых в убийстве бизнес-леди Марьям Намидзаде. Дело направлено в суд.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 16 сентября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Эйнуллы Велиева.

Отметим, что в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, преступление, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Насиминского района, было раскрыто "по горячим следам".

Так, на основании поступившей 5 января примерно в 09:00 информации об обнаружении в собственной квартире тела жительницы Баку Марьям Намидзаде 1965 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места преступления и трупа при участии судмедэкспертов, изъяли вещественные доказательства и провели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.11 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, появились основания для подозрения в том, что убийство совершили дочь покойной Гюнель Гусейнова 1988 года рождения, племянник Ниджат Эйвазов 1998 года рождения и Джейхун Аскеров 1997 года рождения, они были задержаны и привлечены к следствию. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что убитая М.Намидзаде занималась торговлей золотом в Баку. Подозреваемая в убийстве ее дочь Г.Гусейнова развелась с мужем и имеет маленькую дочку.