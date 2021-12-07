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Начинается суд над обвиняемым в смерти пациентки экс-хирургом Физулинской больницы

Начинается суд над обвиняемым в смерти пациентки экс-хирургом Физулинской больницы В Физулинском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу хирурга Азада Гусейнзаде, обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.
Происшествия
7 декабря 2021 г. 15:25
Начинается суд над обвиняемым в смерти пациентки экс-хирургом Физулинской больницы

В Физулинском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу хирурга Азада Гусейнзаде, обвиняемого в халатности, повлекшей смерть пациентки.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Илькина Абдуллаева. Дата подготовительного заседания пока неизвестна.

В Физулинской районной прокуратуре было проведено расследование по уголовному делу в связи с ухудшением состояния здоровья жительницы села Араз Дилагарда Гюльнар Агакишиевой и смертью жительницы села Дуньямалылар Бейлаганского района Инджибаим Мамедгулиевой после перенесенных ими операций. Оперировал женщин экс-хирург Физулинской районной центральной больницы Азад Гусейнзаде.

А.Гусейнзаде предъявлено обвинение по статьям 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество)) УК АР, в отношении него принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə xəstənin ölümünə səbəb olan cərrahın məhkəməsi başlayır

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