Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором ЖСК

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором жилищно-строительного кооператива (ЖСК) Рафетом Ганиевым.

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором жилищно-строительного кооператива (ЖСК) Рафетом Ганиевым.

Как сообщает Report, дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям и находится в производстве судьи Азера Пашаева

Проведенное расследование выявило случаи мошенничества при продаже квартир в расположенном в Баку здании, принадлежащем ЖСК Caspian İnşaat MB, директором которого является Р.Ганиев. Также было установлено, что Р.Ганиев инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания за преступные действия.

В результате мер, принятых сотрудниками Сабирабадской районной прокуратуры и районного отдела полиции, Р.Ганиев был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).