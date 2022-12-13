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Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором ЖСК

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором ЖСК Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором жилищно-строительного кооператива (ЖСК) Рафетом Ганиевым.
Происшествия
13 декабря 2022 г. 09:35
Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором ЖСК

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве директором жилищно-строительного кооператива (ЖСК) Рафетом Ганиевым.

Как сообщает Report, дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям и находится в производстве судьи Азера Пашаева

Проведенное расследование выявило случаи мошенничества при продаже квартир в расположенном в Баку здании, принадлежащем ЖСК Caspian İnşaat MB, директором которого является Р.Ганиев. Также было установлено, что Р.Ганиев инсценировал свою смерть, чтобы избежать наказания за преступные действия.

В результате мер, принятых сотрудниками Сабирабадской районной прокуратуры и районного отдела полиции, Р.Ганиев был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).

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