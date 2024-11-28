Начинается суд по делу о хищении в различных воинских частях Минобороны

Завершено предварительное расследование по делу о миллионных хищениях Эльвина Джафарова, бывшего начальника финансовой службы в различных воинских частях Министерства обороны Азербайджана.

Завершено предварительное расследование по делу о миллионных хищениях Эльвина Джафарова, бывшего начальника финансовой службы в различных воинских частях Министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Бакинский военный суд и передано судье Фикрету Алиеву.

Отметим, что Джафарову было предъявлено обвинение по статье 179.4 УК (присвоение или растрата, совершенная с причинением особо крупного ущерба) в нанесении ущерба государству в размере 2 млн 200 тыс. манатов.