Начинается суд над еще одним генералом бывшего МНБ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по уголовному делу бывшего начальника антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и других лиц.

Как передает Report, подготовительный судебный процесс под председательством Бакинского военного суда Элбея Аллахвердиева назначен на 27 апреля.

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Эльчин Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.

В настоящее время в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Хабиба Гасанова продолжается судебное разбирательство по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова и группы других лиц: бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.