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Начинается суд над еще 13 армянскими террористами

Начинается суд над еще 13 армянскими террористами Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начнется подготовительное заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении
Происшествия
23 июня 2021 г. 07:49
Начинается суд над еще 13 армянскими террористами

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начнется подготовительное заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении – Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованесовича, Тадевосяна Грайра Серьежевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егизаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Ованесовича, Амбарданяна Мелса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича.

Как передает Report, на суде под председательством Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Отметим, что Главное следственное управление Службы государственной безопасности завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении членов вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении, которая была обезврежена 13 декабря 2020 года со стороны СГБ.

Следствию удалось установить, что 26-27 ноября 2020 года члены преступных вооруженных формирований незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в составе организованной группы, совершив взрывы, пожары и другие террористические акты.

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Версия на азербайджанском языке Erməni terrorçu silahlı birləşməsinin daha 13 üzvünün məhkəməsi başlayır

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