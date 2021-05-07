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Начинается суд над экс-владельцем İdeal

Начинается суд над экс-владельцем İdeal Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 и 308.2 УК, решением Бинагадинского районного суда он был арестован
Происшествия
7 мая 2021 г. 10:06
Начинается суд над экс-владельцем İdeal
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Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего владельца сети магазинов İdeal Ильгара Исмалова.

Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Али Мамедова.

И.Исмайлов обвиняется в злоупотреблении должностными обязанностями, исполняемыми в 2011-2017 годах, и присвоении около 680 тыс. манатов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 и 308.2 УК, решением Бинагадинского районного суда он был арестован.

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Версия на азербайджанском языке “İdeal”ın keçmiş sahibinin məhkəməsi başlayır

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