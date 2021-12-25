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Начинается суд над экс-главой Джалилабадской ИВ

Начинается суд над экс-главой Джалилабадской ИВ Начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.
Происшествия
25 декабря 2021 г. 09:57
Начинается суд над экс-главой Джалилабадской ИВ

Начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Хаммеда Нуриева.

Подготовительное заседание суда состоится 6 января 2022 года.

Н.Зейналов был задержан в декабре прошлого года в ходе спецоперации, проведенной в Исполнительной власти Джалилабадского района.

Ему инкриминируются статьи 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно; с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК АР.

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Версия на английском языке Trial of ex-head of Jalilabad District to start in 2022
Версия на азербайджанском языке Sabiq icra başçısının məhkəməsi başlayır

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