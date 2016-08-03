Начинается суд над бывшей помощницей Ильхамы Гулиевой

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата подготовительного заседания суда по уголовному делу бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейновой.

Об этом Report сообщил адвокат Васиф Мирзоев.

По словам адвоката, процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначен на 15 августа.

На судебном процессе по уголовному делу будет председательствовать судья Сабухи Гусейнов.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.