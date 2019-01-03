Завтра начинается суд над 11-ю арестованными в связи с гянджинскими событиями

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Завтра в Гянджинском суде по тяжким преступлениям начинается суд по уголовному делу в отношении 11 арестованных в связи с гянджинскими событиями - Маарифа Гаджиева, Шахлара Рзаева, Руслана Гасанова, Турала Байрамова, Низами Акперова, Кямала Магеррамова, Сеймура Алиева, Тогрула Вердиева, Орхана Ягналиева, Араза Гасанова и Вагифа Ашрафова.

Как сообщает Report, подготовительное заседание под председательством судьи Фаика Махмудова начнется в 14:00.

По уголовному делу проходит 17 потерпевших лиц.

Согласно официальной информации, возбуждено уголовное дело и ведется следствие по совершенному 3 июля 2018 года заранее спланированному террористическому акту против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, акту применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

28 сентября в заявлении журналистам генпрокурор Закир Гаралов отметил, что в связи с гянджинскими событиями к уголовной ответственности привлечены 77 человек, объявлены в розыск 11 человек.

Напомним, что уголовные дела в отношении группы лиц переданы в производство судьи Фаика Махмудова и судей Дадаша Иманова и Мухаммеда Багирова.