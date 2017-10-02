Начинается суд на основе жалобы бывшего полковника МНБ

© Report

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде начинается судебное разбирательство по апелляционной жалобе на решение в отношении бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, процесс пройдет под председательством судьи Мирзали Аббасова.

Отметим, что М. Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был зачитан приговор. Решением суда М. Аскеров был приговорен к 4 годам лишения свободы. По приговору, гражданский иск потерпевшего не был удовлетворен, изъятые из дома обвиняемого деньги и арестованное имущество должны быть возвращены самому М. Аскерову. Недовольный решением М. Аскеров подал апелляционную жалобу. Он утверждает, что невиновен и был арестован в результате клеветы В. Азизова. В свою очередь, бизнесмен В. Азизов также недовольный решением Бакинского военного суда подал жалобу в Бакинский апелляционный суд. Он попросил ужесточить приговор М. Аскерову. Кроме того, В. Азизов попросил удовлетворить гражданский иск в отношении М. Аскерова в размере 193 тыс. манатов, и азербайджанского государства – 1 млн 200 тыс. манатов.