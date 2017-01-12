Начинается суд на 12 задержанными в связи с нардаранскими событиями

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Уголовное дело 3-й группы - члена движения "Мусульманское единство" Зульфугара Микаилова, Эльмана Агаева, Фаига Аллахвердиева, Али Гусейнова, Мехмана Гулиева, Мехмана Мамедова, Эльдара Буньядова, Эльхана Гасанова, Рамиля Сейфуллаева, Мубариза Ибрагимова, Рузи Исмаилова и Джабира Алиева, задержанных в связи с нардаранскими событиями, передано в суд.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 19 января.

Дело передано в производство судьи Зейнала Агаева.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен.

В настоящее время продолжается судебный процесс председателя организации движения "Мусульманское единство" Талеха Багирова, заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы и еще 16 лиц - Расима Мирза Баба оглу Джабраилова, Закира Тапдыг оглу Мустафаева, Джаббара Амирхан оглу Джаббарова, Джахада Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиля Адиль оглу Абдулалиева, Агиля Азер оглу Исмаилова, Рамина Магеррам оглу Ярыева, Аббаса Абдулрахман оглу Гулиева, Ибрагима Мамед оглу Худавердиева, Этибара Расим оглу Исмаилова, Бахруза Рахиб оглу Аскерова, Али Хасрат оглу Нуриева, Алибалы Джавад оглу Велиева, Фархада Насраддин оглу Балаева, Аббаса Хафиз оглу Тагизаде и Аббаса Мамедбагир оглу Гусейнова. Прокурор попросил для Т.Багирова пожизненного заключения, для Фуада Гахраманлы - 11 лет, Аббаса Гусейнова - 20 лет, Джаббара Джаббарова - 19 лет, Расима Джабраилова - 17 лет, Рамина Ярыева - 10 лет, для других обвиняемых 15 лет лишения свободы.

Проводится судебный процесс по уголовному делу второй группы - заместителя председателя организации "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова, Нахида Гахраманова, Ага-Али Яхьяева, Сейфаддина Ширванова, Фархада Мурадова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова, Вюсала Алыша, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева. Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Маиля Байрамова.