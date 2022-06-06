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Стартует проект по защите  и экономической безопасности населения, затронутого конфликтом

Стартует проект по защите  и экономической безопасности населения, затронутого конфликтом Состоялась презентация проекта "Обеспечение помощи для защиты и экономической безопасности населения, пострадавшего от конфликта в Азербайджане".
Происшествия
6 июня 2022 г. 15:36
Стартует проект по защите  и экономической безопасности населения, затронутого конфликтом

Состоялась презентация проекта "Обеспечение помощи для защиты и экономической безопасности населения, пострадавшего от конфликта в Азербайджане".

Как сообщает Report, проект будет реализован Европейским союзом (ЕС) и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Он призван поддержать деятельность по разминированию на бывшей линии соприкосновения и поможет улучшить благосостояние малообеспеченных семей, проживающих в этих районах.

Заместитель председателя Агентства по разминированию Самир Поладов отметил, что ANAMA ведет работу по комфортному и безопасному возвращению населения на освобожденные территории:

"Агентство также помогает проектам, осуществляемым международными организациями. С момента создания Агентства и по сей день на территории 32 тыс гектаров обезврежено около 60 тысяч мин. С ноября 2020 года по сегодняшний день на освобожденных территориях в результате подрыва на мине погибли 39 человек, 184 получили ранения. В целом число пострадавших составляет 223 человека".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMünaqişənin təsirinə məruz qalan əhalinin müdafiəsi, yaşayış vasitələri və iqtisadi təhlükəsizliyi ilə bağlı layihə başlayır

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