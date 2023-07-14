Начаты новые дисциплинарные производства в отношении судей, допустивших грубые нарушения

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета, начаты новые дисциплинарные производства в отношении некоторых судей, допустивших грубые нарушения.

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета, начаты новые дисциплинарные производства в отношении некоторых судей, допустивших грубые нарушения.

Об этом Report сообщили в Совете.

Выступивший председатель Судебно-правового совета Инам Керимов подчеркнул необходимость совершенствования судебной системы в соответствии с вызовами современности.

Затем были заслушаны доклады по вопросам повестки дня, обсуждены конкретные предложения по повышению эффективности судебной системы, совершенствованию правил отбора судей.

На заседании были избраны новые члены избирательного комитета судей, приняты соответствующие решения по некоторым организационным вопросам.