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Начата поисково-спасательная операция в связи с утонувшими в море людьми

Начата поисково-спасательная операция в связи с утонувшими в море людьми 19:45 По информации, поступившей на горячую телефонную линию 112 МЧС, водолазы-спасатели МЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, на основании поступившей накануне вечером информации о том, что 2 человека утонули на неконтролируемо
Происшествия
21 июня 2023 г. 20:16
Начата поисково-спасательная операция в связи с утонувшими в море людьми

По информации, поступившей на горячую телефонную линию 112 МЧС, водолазы-спасатели МЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, на основании поступившей накануне вечером информации о том, что 2 человека утонули примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта в районе поселка Бузовна Хазарского района города Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Несмотря на ветреную погоду и волнение моря, водолазы-спасатели МЧС продолжают бесперебойные поисковые работы. В настоящее время поисковые работы ведутся силами Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска.

О ходе операции будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Dənizdə batan şəxslərlə bağlı axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlanılıb

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