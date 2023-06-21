Начата поисково-спасательная операция в связи с утонувшими в море людьми

19:45 По информации, поступившей на горячую телефонную линию 112 МЧС, водолазы-спасатели МЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, на основании поступившей накануне вечером информации о том, что 2 человека утонули на неконтролируемо

По информации, поступившей на горячую телефонную линию 112 МЧС, водолазы-спасатели МЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, на основании поступившей накануне вечером информации о том, что 2 человека утонули примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта в районе поселка Бузовна Хазарского района города Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Несмотря на ветреную погоду и волнение моря, водолазы-спасатели МЧС продолжают бесперебойные поисковые работы. В настоящее время поисковые работы ведутся силами Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска.

О ходе операции будет предоставлена дополнительная информация.