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Начата эвакуация жителей села Гойдан Исмаиллинского района

Начата эвакуация жителей села Гойдан Исмаиллинского района
Происшествия
29 июня 2024 г. 17:45
Начата эвакуация жителей села Гойдан Исмаиллинского района

В селе Гойдан Исмаиллинского района началась эвакуация жителей из-за оползня, возникшего в связи с продолжающимися несколько дней проливными дождями.

Об этом верхнеширванскому бюро Report сообщили в Исполнительной власти Исмаиллинского района.

Сельчан временно переселят в арендованные дома.

Оползень нанес значительный ущерб домам местных жителей. Накануне Общество Красного Полумесяца предоставило сельчанам палатки для временного размещения, однако сегодня сотрудники МЧС рекомендовали жителям немедленно покинуть село.

Планируется, что часть из них будет переселена в дома родственников, а часть - в арендованное жилье.

В настоящее время работы по эвакуации жителей села Гойдан продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllının Qoydan kənd sakinlərinin təxliyəsinə başlanılıb

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