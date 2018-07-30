Начался выбор специальностей в вузы

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил выбор специальностей для абитуриентов, выполнивших требования конкурсов по всем группам.

Как сообщили Report в ГЭЦ, выбор специальностей будет проводиться с 30 июля по 13 августа посредством интернета.

Абитуриенты должны выбрать желаемые специальности в 4-м номере журнала "Абитуриент" и подтвердить их, введя эти коды в "Электронное заявление абитуриента по выбору специальностей" на сайте ГЭЦ.

Абитуриенты могут ввести 15 кодов в группе специальностей, по которой сдавали экзамен. Абитуриенты, сдавшие экзамен по какой-либе из I, II, III, IV групп специальностей и выполнившие требования ГЭЦ по V группе специальностей, могут выбрать специальности обеих групп. Также абитуриенты, сдавшие экзамены по двум различным группам специальностей из I-IV группы специальностей, в случае выполнения требований конкурса, могут участвовать в конкурсе по обеим группам специальностей.

Отметим, что выбор специальностей по V группе специальностей может быть осуществлен только абитуриентами, получившими удовлетворительную оценку на экзамене по выявлению способностей, проводившуюся соответствующей комиссией.

При выборе специальностей абитуриент должен указать, будет ли он учиться по госзаказу или на платной основе.

Абитуриенты, обучавшиеся за счет государства, могут указать только те коды, по которым осуществляется платное обучение по специальности.

Иностранцы и лица без гражданства, если иное не предусмотрено в законодательстве и межгосударственных соглашениях, могут выбирать места только на платной основе.