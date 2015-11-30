Начался судебный процесс над водителем, пассажирка которого погибла, выпав из автобуса

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Талеха Мамедова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 7 декабря.

Отметим, что событие произошло в Ясамальском районе 2 августа этого года. Жительница Агсуинского района Хазангюль Садыхова выпала из открытых передних дверей автобуса марки "İsuzu", следовавшего по маршруту №39 и управляемого жителем Евлахского района Талехом Мамедовым, который не имел прав на вождение. Х.Садыхова была госпитализирована с диагнозом "черепно-мозговая травма" и скончалась в тот же день.

Т.Мамедов обвиняется по ст. 263.1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК.