Начался судебный процесс над водителем, пассажирка которого погибла, выпав из автобуса

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Талеха Мамедова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Судебное слушание назначено на 7 декабря.
Отметим, что событие произошло в Ясамальском районе 2 августа этого года. Жительница Агсуинского района Хазангюль Садыхова выпала из открытых передних дверей автобуса марки "İsuzu", следовавшего по маршруту №39 и управляемого жителем Евлахского района Талехом Мамедовым, который не имел прав на вождение. Х.Садыхова была госпитализирована с диагнозом "черепно-мозговая травма" и скончалась в тот же день.
Т.Мамедов обвиняется по ст. 263.1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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