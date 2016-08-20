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    Начинается судебный процесс по жалобе бывшего начальника Комплекса площади Государственного флага

    Дело рассмотрят под председательством судьи Фаика Гасымова

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата судебного процесса по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении обвиняющего в присвоении и мошенничестве бывшего начальника Комплекса площади Государственного флага Рашада Мамедова и арестованных вместе с ним Исфандияра Исфандиярова и Арзу Мамедова.

    Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 23 августа.

    Дело рассмотрят под председательством судьи Фаика Гасымова.

    Отметим, что экс-начальник Управления комплекса площади государственного флага Рашад Мамедов, И.Исфандияров и А.Мамедов были задержаны в мае прошлого года. Решением Сабаильского районного суда в отношении обвиняемых в мошенничестве была избрана мера пресечения в виде ареста. Срок меры пресечения был несколько раз продлен.

    4 марта этого года Сабаильский районный суд изменил меру пресечения в виде ареста в отношении А.Мамедова на домашний арест.

    Эти лица обвиняются по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

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