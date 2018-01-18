Начался судебный процесс по жалобе азербайджанцев, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Афига Гахраманова и Рашадата Гасымова, обвиняемых в участии в боях в составе террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова были уточнены анкетные данные подсудимых.

Очередное заседание суда назначено на 24 января.

Отметим, что А.Гахраманов и Р.Гасымов были обвинены в создании, принятии участия в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в вовлечении в проводимые за пределами Азербайджана вооруженные конфликты, в принятии участия в учениях или вооруженных конфликтах и совершении других противозаконных действий.

А.Гахраманов и Р.Гасымов обвиняются по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 Уголовного кодекса.

Оба лица были арестованы по возвращении в Азербайджан после вступления в ряды террористической организации ИГИЛ.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гахраманов был приговорен к 10 годам, Р.Гасымов - к 11 годам лишения свободы.

Осужденные подали апелляционную жалобу на решение суда.