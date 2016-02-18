Начался судебный процесс по апелляционной жалобе Рауфа Миргадирова

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Абида Абдинбекова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокат журналиста Фуад Агаев поднял четыре ходатайства. Ходатайства были отклонены.

Очередное заседание суда назначено на 3 марта.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляцию на приговор.