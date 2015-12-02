Начался судебный процесс по апелляционной жалобе криминального авторитета

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Джейхуна Бахышова, обвиняемого в ношении огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное судебное заседание назначено на 7 декабря.

Напомним, что в январе этого года сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали членов преступной группировки. В ходе расследования стало известно, что жители города Баку Джейхун Бахышов, Гаджибала Аббасов и житель города Хырдалан Этибар Бахшизаде, ранее судимые по статьям умышленное убийство, незаконный оборот наркотических средств, хулиганство и др. УК, представлялись "авторитетными лицами" преступного мира и, угрожая различным бизнесменам, организовали незаконный сбор денег и их перевод в "кассу" криминального мира.

В ходе осмотра у всех трех лиц были обнаружены наркотики. Помимо этого, у Джейхуна Бахышова был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров", а в квартире Этибара Бахшизаде - ручная граната и два запала.

Д.Бахышов обвинялся по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК.

30 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Д.Бахышова к 4 годам лишения свободы.