Начался судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего сотрудника прокуратуры

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Амруллы Санан оглу Ширванова.

Как сообщает Report, жалоба рассматривается под председательством судьи Мирзы Тагизаде.

Отметим, что А.Ширванов, ранее работающий в органах прокуратуры, подал в суд на генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Иск рассматривался во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. А.Ширванов выдвинул иск о выплате отпускных.

2-й Бакинский административно-экономический суд иск не удовлетворил.