 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего сотрудника прокуратуры

    Жалоба рассматривается при председательстве судьи Мирзы Тагизаде

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Амруллы Санан оглу Ширванова.

    Как сообщает Report, жалоба рассматривается под председательством судьи Мирзы Тагизаде.

    Отметим, что А.Ширванов, ранее работающий в органах прокуратуры, подал в суд на генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Иск рассматривался во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. А.Ширванов выдвинул иск о выплате отпускных. 

    2-й Бакинский административно-экономический суд иск не удовлетворил. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi