Начался судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего сотрудника полиции, осужденного к пожизненному заключению

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционным жалобам на приговор в отношении Шакира Оруджева, Рояла Ахмедова, Рашада Тагиева и Рагима Саттарова, обвиняемых в совершении разбоев и убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное слушание назначено на 8 апреля.

Отметим, что Ш.Оруджев, работая полицейским в отделе охраны министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, вошел в преступный сговор с Р.Ахмедовым. В 2012 году данные лица, узнав о хорошем благосостоянии Ахундовой Насибы Нусрет гызы, проживающей по адресу: г. Нахчыван, ул. Истиглал, дом 23, кв.9., решили убить и ограбить женщину. Они совершили нападение на ее квартиру, из которой украли 60 тыс. манатов и ювелирные украшения на крупную сумму.

Ш.Оруджев и Р.Ахмедов также совершили нападение на дом Тахиры Ахмедовой и украли золотые изделия на сумму 6 тыс. манатов. Однако они не смогли убить женщину, так как в момент ограбления ее не было дома.

Затем Ш.Оруджев и Р.Ахмедов для того, чтобы продолжить свои преступные деяния, приехали в Баку. В столице они, войдя в преступный сговор с Р.Тагиевым и Р.Саттаровым, совершили несколько разбойных нападений.

В феврале 2015 года вступившие в сговор Р.Тагиев и Р.Искендеров были задержаны на погранично-пропускном пункте при попытке ввоза наркотических средств из Исламской Республики Иран. Они обвинялись по нескольким серьезным статьм УК.

5 февраля 2016 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Ш.Оруджев был осужден к пожизненному заключению, Р.Ахмедов - к 20 годам лишения свободы, Р.Тагиев и Р.Саттаров - к 13 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденные обратились с апелляционными жалобами в Бакинский апелляционный суд.