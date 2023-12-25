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Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну

Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну, осужденному за участие в геноциде азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 12:52
Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну

Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну, осужденному за участие в геноциде азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщила адвокат Радмила Абилова.

По ее словам, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова были рассмотрены анкетные данные обвиняемого и апелляционная жалоба.

Первое заседание суда назначено на 7 января 2024 года.

Напомним, что Бакинский военный суд приговорил Хачатуряна к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.

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Версия на азербайджанском языке Vaqif Xaçaturyanın apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə başlayıb

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