Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну

Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну, осужденному за участие в геноциде азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Начался судебный процесс по апелляции на приговор Вагифу Хачатуряну, осужденному за участие в геноциде азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщила адвокат Радмила Абилова.

По ее словам, в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова были рассмотрены анкетные данные обвиняемого и апелляционная жалоба.

Первое заседание суда назначено на 7 января 2024 года.

Напомним, что Бакинский военный суд приговорил Хачатуряна к 15 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима.