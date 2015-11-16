Начался судебный процесс над воевавшими в Сирии гражданами​ Азербайджана

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Адилова Эльшана Сардар оглу, обвиняемого в участии в составе незаконных вооруженных подразделений в Сирии.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 23 ноября.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности (МНБ) в этом году, были задержаны граждане Азербайджанской Республики Хасайлы Ширхан Эльхан оглу, Микаилов Ровшан Баба оглу, Адилов Эльшан Сардар оглу, Гаджиев Вугар Мехман оглу и Эйюбов Азер Матлаб оглу, подозреваемые в создании не предусмотренных азербайджанским законодательством вооруженных формирований или же групп, участии в их деятельности, оснащении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, учинении пожаров и взрывов, в результате которых погибают и травмируются люди, наносится ущерб имуществу в целях террора и оказания давления на принятие решений государственным органами власти и международными организациями, привлечении граждан Азербайджана и постоянно проживающих на территории страны лиц без гражданства к пропаганде религиозных сект, а также к происходящим за пределами Азербайджанской Республики вооруженным конфликтам, проведении в этих целях учений и т.д.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ возбуждены уголовные дела по различным статьям УК. В отношении задержанных Хасайлы Ширхана Эльхан оглу, Микаилова Ровшана Баба оглу, Адилова Эльшана Сардар оглу, Гаджиева Вугара Мехман оглу и Эйюбова Азера Матлаб оглу избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении Микаилова Ровшана Баба оглу следствие завершено и направлено в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям. По решению указанного суда от 25 августа 2015 года Ровшан Микаилов был признан виновным и приговорен к 13-ти годам лишения свободы.

Оперативно-следственные действия в отношении обвиняемых Ширхана Хасайлы, Эльшана Адилова, Вугара Гаджиева и Азера Эйюбова продолжаются. Устанавливается также причастность других лиц к указанным противозаконным действиям. Было установлено, что Ширхан Хасайлы, Ровшан Микаилов, Эльшан Адилов, Вугар Гаджиев и Азер Эйюбов в течение 2013-2015 гг. принимали участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, различных групп на территории Сирии и Ирака, в том числе террористической организации ИГИЛ.